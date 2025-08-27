Суд обязал краснодарку предоставить УК доступ к инженерным сетям в ее квартире

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил право управляющей компании на доступ к инженерным коммуникациям, расположенным под полом квартиры жительницы Краснодара. Собственница оспаривала сам факт наличия общедомовых сетей в ее жилье и утверждала, что присутствие работников угрожает сохранности имущества, передает пресс-служб суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, многоквартирный дом ранее использовался как общежитие с одноэтажной служебной пристройкой. После перевода помещений в жилые в 1996 году под квартирами сохранились старые коммуникации, доступ к которым оказался затруднен. Это обстоятельство стало основанием для иска ООО «ГУК-Краснодар» о предоставлении доступа к сетям водоснабжения и отопления.

Суды первой и апелляционной инстанций признали требования управляющей компании законными, указав на необходимость предотвращения аварийных ситуаций. Кассационная коллегия сочла выводы нижестоящих судов обоснованными, отметив, что интересы всех жильцов дома имеют приоритет над позицией одного собственника.

Суд также указал, что после проведения ремонтных работ управляющая компания обязана восстановить имущество квартиры за счет средств текущего ремонта многоквартирного дома.

Вячеслав Рыжков