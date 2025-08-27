КТК провел учения по ликвидации условного разлива нефти под Новороссийском

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) успешно отработал ликвидацию условного разлива нефти на морском терминале в Южной Озереевке под Новороссийском. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Учения прошли 26 августа 2025 года в рамках подготовки к утверждению плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. В тренировке участвовали специалисты АО «КТК-Р» и ООО «Транснефть-сервис». По сценарию, во время погрузки танкера произошло условное повреждение подводного трубопровода с разливом 705,5 куб. м нефти.

В ходе операции погрузка была остановлена, были оповещены государственные контролирующие органы и сформирован штаб управления. Для локализации условного разлива задействовали 10 судов-бонопостановщиков, создавших пять боновых ордеров, а восемь аварийных судов собрали 882 куб. м нефтеводяной смеси.

На берегу 114 спасателей установили боновые заграждения и очистили прибрежную полосу, собрав 20 кубометров нефтеводяной смеси и 82 т загрязненного грунта. Группа экологического контроля отобрала пробы воды и грунта для оценки качества очистки, а условно загрязненные материалы переданы на обезвреживание.

КТК проводит ежегодно не менее 10 крупных учений по ликвидации разливов нефти и тушению пожаров. В 2024 году было проведено более 20 плановых тренировок по маршруту нефтепровода Тенгиз — Новороссийск, что позволяет поддерживать высокий уровень готовности персонала к нештатным ситуациям.

Анна Гречко