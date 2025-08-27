Новороссийск вернул в муниципальную собственность 178 тысяч «квадратов» земли

Администрация Новороссийска завершила работу по возвращению городских земель, ранее незаконно оформленных в частное владение. В муниципальную собственность возвращено 178 тыс. кв. м территории, сообщает «Ъ-Новороссийск».

По словам главного архитектора города Екатерины Степаненко, особое внимание уделяется выявлению неправомерно оформленных участков. Все возвращенные земли были отчуждены через суд, который подтвердил право муниципалитета на эти территории.

Возвращенные земельные участки планируется распределить среди участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Работа по выявлению незаконной приватизации земель продолжается.

Анна Гречко