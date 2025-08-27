Администрация Новороссийска вернула в собственность 178 тысяч квадратов земли

В Новороссийске проведена масштабная работа по возвращению городских земель. В муниципальную собственность возвращено 178 тыс. кв. м территории, ранее участки были незаконно оформлены в частное владение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как сообщила главный архитектор города Екатерина Степаненко, особое внимание уделяется выявлению случаев неправомерного оформления земельных участков. Все возвращенные земли были отчуждены через суд, который признал право муниципалитета на эти территории.

Возвращенные земельные участки различных категорий планируется распределить среди участников специальной военной операции и членов их семей. Работа по выявлению незаконно приватизированных земель продолжается.