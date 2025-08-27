В Новороссийске у иностранного моряка изъяли запрещенную литературу

В Новороссийске во время досмотра морского судна, прибывшего из Турции, сотрудники таможни обнаружили печатные издания экстремистского содержания. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Среди пяти изъятых книг оказалась автобиография, изданная на турецком языке. Книга вышла в 2018 году в стамбульской типографии. На обложке и внутри присутствуют портреты Адольфа Гитлера и символика нацистской Германии.

Вся найденная литература направлена на экспертизу. В отношении иностранного моряка возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию РФ), которая предусматривает конфискацию предметов нарушения и штраф.

Законодательство Евразийского экономического союза запрещает перевозку через границу материалов, содержащих призывы к экстремизму или оправдывающих террористические действия.

Анна Гречко