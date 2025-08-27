Пропавшую пожилую пару из Краснодара нашли в Адыгее

Пожилая супружеская пара из Краснодара, пропавшая во время поездки в Адыгею, обнаружена. Об этом сообщает пресс-служба ДПСО «ЛизаАлерт» Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

8 августа 70-летняя Зинаида Кошель и 74-летний Сергей Мещеряков отправились в соседний регион на автомобиле Volkswagen Polo и перестали выходить на связь. Их поиски продолжались более двух недель, в них участвовали полиция и добровольцы.

В результате мужчина найден живым, женщина — погибшей. Подробности инцидента пока не раскрываются.

Анна Гречко