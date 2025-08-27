Песков об отношении РФ к военным на Украине, важной роли Трампа и графике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге не стал комментировать заявление президента Белоруссии о возможной атаке «Орешником» по Киеву. Но он рассказал об отношении России к размещению европейских военных на Украине и оценке Кремля прошедшим переговорам на Аляске и посредничеству Дональда Трампа. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об Украине
- Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине дипломатией. Для этого необходима взаимность Украины.
- Точных сроков новой встречи переговорных групп России и Украины пока нет. Руководители групп находятся в контакте.
- Контакты на высоком или высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, чтобы был результат.
- Работа между Россией и США по украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата.
- Гарантии безопасности — важнейшая тема по урегулированию конфликта на Украине.
- Росия рассчитывает, что посреднические усилия со стороны Трампа по урегулированию конфликта на Украине продолжатся.
- Посреднические усилия Трампа очень важны и действительно способны помочь в урегулировании.
- Конфликт на Украине сложный и спровоцирован не Россией.
- Путин занимает ответственную позицию, поэтому ВС РФ бьют лишь по военным и околовоенным целям.
О размещении иностранных военных на Украине
- Россия относится к этому негативно.
- Не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО.
- Именно размещение военной инфраструктуры НАТО на Украине стало одной из первопричин конфликта.
О встрече на Аляске
- На Аляске состоялся содержательный, конструктивный разговор между Путиным и Трампом.
- Россия высоко оценивает результативность переговоров на Аляске.
О графике Путина
- Путин 4-5 сентября примет участие в ВЭФ во Владивостоке.
- Путин готовится к совершенно беспрецедентному визиту в Китай в начале сентября.
- Кремль готовит график двусторонних встреч Путина на полях саммита ШОС и его визита в Китай. График будет опубликован по готовности.
- Российско-китайские отношения являются приоритетной темой для Москвы.
- Насчет того, собирается ли в Китай Трамп, нужно, наверное, спрашивать в Белом доме у моей коллеги.