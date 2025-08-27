Песков об отношении РФ к военным на Украине, важной роли Трампа и графике Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге не стал комментировать заявление президента Белоруссии о возможной атаке «Орешником» по Киеву. Но он рассказал об отношении России к размещению европейских военных на Украине и оценке Кремля прошедшим переговорам на Аляске и посредничеству Дональда Трампа. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Об Украине

Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине дипломатией. Для этого необходима взаимность Украины.

Точных сроков новой встречи переговорных групп России и Украины пока нет. Руководители групп находятся в контакте.

Контакты на высоком или высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, чтобы был результат.

Работа между Россией и США по украинскому вопросу должна вестись в непубличном формате для достижения результата.

Гарантии безопасности — важнейшая тема по урегулированию конфликта на Украине.

Росия рассчитывает, что посреднические усилия со стороны Трампа по урегулированию конфликта на Украине продолжатся.

Посреднические усилия Трампа очень важны и действительно способны помочь в урегулировании.

Конфликт на Украине сложный и спровоцирован не Россией.

Путин занимает ответственную позицию, поэтому ВС РФ бьют лишь по военным и околовоенным целям.

О размещении иностранных военных на Украине

Россия относится к этому негативно.

Не существует европейских военных, существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО.

Именно размещение военной инфраструктуры НАТО на Украине стало одной из первопричин конфликта.

О встрече на Аляске

На Аляске состоялся содержательный, конструктивный разговор между Путиным и Трампом.

Россия высоко оценивает результативность переговоров на Аляске.

О графике Путина

Путин 4-5 сентября примет участие в ВЭФ во Владивостоке.

Путин готовится к совершенно беспрецедентному визиту в Китай в начале сентября.

Кремль готовит график двусторонних встреч Путина на полях саммита ШОС и его визита в Китай. График будет опубликован по готовности.

Российско-китайские отношения являются приоритетной темой для Москвы.

Насчет того, собирается ли в Китай Трамп, нужно, наверное, спрашивать в Белом доме у моей коллеги.

Анна Токарева