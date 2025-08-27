Песков переадресовал в Белый дом вопрос о визите Трампа в КНР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не может комментировать информацию о возможном визите в КНР в сентябре президента США Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что российская сторона готовится к поездке Владимира Путина в Пекин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Насчет того, собирается ли туда Трамп, нужно, наверное, спрашивать в Белом доме у моей коллеги (пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.— ''Ъ''). То, что Путин собирается в Китай — это давно хорошо всем известно. Еще раз повторяю, мы готовимся к этому визиту, президент готовится к этому визиту»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что российско-китайские контакты на высшем уровне всегда «чрезвычайно важны» и остаются приоритетной темой. «Что касается наших контактов с американцами, они продолжаются по тем каналам, которые тоже уже хорошо известны»,— добавил пресс-секретарь российского президента.

Парад в честь 80-летия победы Китая над Японией во Второй мировой войне пройдет 3 сентября. Еще в июне агентство «Киодо» писало, что китайские власти планируют пригласить Дональда Трампа на мероприятие. Британская The Times в августе сообщала, что в начале сентября лидеры США, России и Китая могут провести совместную встречу в Пекине. Официально эту информацию ни одна из сторон не подтверждала.

Лусине Баласян