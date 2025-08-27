Главы переговорных групп России и Украины продолжают контакты
Руководители делегаций России и Украины, участвовавшие в переговорах в Стамбуле, до сих пор находятся в контакте. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом, по его словам, точных сроков следующего раунда переговоров пока Кремль назвать не может.
Фото: МИД Турции
«Российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно мирными политико-дипломатическими средствами»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.
На предыдущих трех раундах переговоров России и Украины в Стамбуле российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — Рустем Умеров (сначала в должности министра обороны Украины, затем — секретаря Совета нацбезопасности и обороны). Последний раунд российско-украинских переговоров состоялся 23 июля. Президент РФ Владимир Путин предложил повысить уровень глав делегаций на следующих встречах.