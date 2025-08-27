Кремль: РФ против размещения на Украине военнослужащих из Европы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия негативно относится к возможному размещению на Украине европейских военнослужащих.

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Собственно, не существует европейских военных — существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО»,— заявил Дмитрий Песков во время пресс-колла. Он отметил, что продвижение военной инфраструктуры НАТО была одна из первопричин военного конфликта на Украине.

Европейские страны — среди них Франция, Великобритания, ФРГ, Эстония — в качестве гарантий безопасности Украины обсуждают создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что российская сторона согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины согласно плану, согласованному в Стамбуле весной 2022 года: с участием постоянных членов Совбеза ООН (включая саму Россию и Китай). При этом украинская сторона против включения КНР в список гарантов безопасности.

