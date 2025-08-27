Песков назвал гарантии безопасности важнейшей темой по урегулированию на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что гарантии безопасности — одна из важнейших тем в контексте урегулирования конфликта с Украиной. При этом он не ответил на вопрос, на какие гарантии в будущем мирном соглашении Россия согласилась бы.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Безусловно, это одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования. Безусловно, так или иначе, эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

На вопрос о том, какие гарантии безопасности Украины со стороны Европы приняла бы Россия, представитель Кремля сказал: «Мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате. Считаем это неполезным для общей результативности».

Европейские страны — среди них Франция, Великобритания, ФРГ, Эстония — в качестве гарантий безопасности Украины обсуждают создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что российская сторона согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины согласно плану, согласованному в Стамбуле весной 2022 года: с участием постоянных членов Совбеза ООН (включая саму Россию и Китай). При этом украинская сторона против включения КНР в список гарантов безопасности.

Лусине Баласян