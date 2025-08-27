Пост генерального директора АО «Сочинский мясокомбинат» занял Николай Скафарь

На должность генерального директора Сочинского мясокомбината назначен Николай Скафарь. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В период с 2002 по 2015 годы Николай Скафарь занимал пост заместителя генерального директора по сбыту. Он также способствовал расширению дистрибьюторской сети и увеличению рыночной доли предприятия.

«Сегодня наша главная цель — поддержание безупречного качества продукции и укрепление доверия потребителей, которые ценят нашу продукцию. Вместе с коллективом мы планируем развивать предприятие, сохраняя верность традициям и внедряя передовые технологии»,— заявил Николай Скафарь.

Сочинский мясокомбинат был основан в 1937 году. Предприятие является одним из ведущих производителей деликатесов на юге России.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году доход мясокомбината составил 1,9 млрд руб. На предприятии работает 442 человека.

Алина Зорина