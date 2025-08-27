Силы ПВО за сутки сбили над Россией 162 БПЛА

Средства ПВО за прошедшие сутки сбили над территорией России две управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, следует из ежедневной сводки Минобороны. По его данным, также были уничтожены 162 беспилотника самолетного типа.

Ведомство сообщало, что ночью сбили 26 БПЛА над пятью российскими регионами. В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА повреждены как мимнимум 11 многоэтажек, в городе ввели режим ЧС. У одного из домов загорелась крыша, обошлось без жертв.