Силы ПВО за ночь сбили 26 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 15 беспилотников самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще четыре БПЛА сбили над Орловской областью, три — над Белгородской областью, по два — над Брянской и Курской областями.

В Ростове-на-Дону в результате атаки БПЛА повреждены как минимум семь многоквартирных жилых домов. У одного из них загорелась крыша, никто не пострадал. В Белгороде повреждено остекление в трех квартирах, пострадавших также нет. В Брянской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.