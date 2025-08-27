В Ростове-на-Дону 11 многоэтажек были повреждены при атаке беспилотников

В центре Ростова-на-Дону 11 домов, по предварительным данным, получили повреждения во время атаки беспилотников. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

«11 домов различной этажности. Идет уточнение», - заявил собеседник агентства.

Мэр города Александр Скрябин сообщил, что «в границах района, где пострадали дома», вводится режим ЧС. Коммунальным службам поручено начать уборку прилегающих территорий, чиновникам — организовать прием документов у граждан из поврежденных домов для денежных выплат.