В центре Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки БПЛА на жилые дома

В центре Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в зоне поврежденных при атаке БПЛА домов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин по итогам совещания комиссии по ЧС.

На месте ЧП организовали работу оперативного штаба, будет проведен поквартирный обход для оценки ущерба. «Администрация города готова предоставить маневренный фонд для пострадавших жителей»,— написал господин Скрябин в Telegram.

Коммунальным службам поручено провести уборку прилегающих территорий. Гражданам поврежденных домов нужно будет предоставить документы для получения выплат, их сумму глава города не уточнил.

По данным Минобороны, силы ПВО ночью сбили над Ростовской областью 15 беспилотников. В Ростове-на-Дону были повреждены как минимум семь многоквартирных жилых домов. У одного загорелась крыша, обошлось без пострадавших.