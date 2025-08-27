ТАСС: в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА повреждено семь жилых домов

В результате атаки беспилотника в центре Ростова-на-Дону пострадали как минимум семь многоквартирных жилых домов, в которых выбиты стекла. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее врио губернатора области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за падения БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома. Пожар, площадью 250 кв. м был локализован. Из здания эвакуировали 15 жильцов. Пострадавших нет. По словам господина Слюсаря, силы ПВО уничтожили 10 дронов в других районах.