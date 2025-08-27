На Кубани в июле цены выросли на 0,6% по сравнению с июнем

В Краснодарском крае в июле потребительские цены выросли на 0,6% к июню, главным образом из-за плановой индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги и увеличения спроса на непродовольственные товары в преддверии учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Одновременно на фоне сезонного поступления нового урожая заметно подешевели овощи: свекла — на 39%, картофель — почти на 22%, капуста — на 19%. Снизились цены и на помидоры с огурцами. На 3% упала стоимость яиц благодаря росту производства и расширению предложения на рынке.

Укрепление рубля и охлаждение спроса способствовали удешевлению стройматериалов и товаров для ремонта: обои подешевели на 1,5%, ламинат — на 2%. В то же время цены на ноутбуки и смартфоны выросли впервые за несколько месяцев: спрос на электронику увеличился из-за подготовки к учебному сезону, что позволило ритейлерам переложить в стоимость рост логистических и зарплатных расходов.

Санаторно-оздоровительные услуги в регионе подешевели, что для июля нетипично. Власти связывают это с ограничениями на пляжный отдых на части курортов и ростом выездного туризма.

Годовая инфляция в крае замедлилась до 8,9% после 9,9% в июне. Несмотря на снижение, показатель остается высоким как в регионе, так и по стране. Банк России планирует вернуть инфляцию к уровню 4% к 2026 году и удерживать ее вблизи целевого ориентира.

Вячеслав Рыжков