КТК устранил условный разлив нефти на морском терминале под Новороссийском

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) успешно провел учения по ликвидации разлива нефти на морском терминале под Новороссийском. Тренировка прошла 26 августа 2025 года на территории терминала в Южной Озереевке в рамках подготовки к утверждению плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

В учениях были задействованы специалисты АО «КТК-Р» и ООО «Транснефть – сервис». По легенде учений, во время погрузки танкера произошло условное разрушение подводного трубопровода с гипотетическим разливом 705,5 кубометров нефти.

В соответствии с планом ликвидации аварий, погрузка была немедленно остановлена. Были оповещены государственные контролирующие органы и взаимодействующие структуры, сформирован штаб руководства операцией.

Для локализации условного разлива было задействовано 10 судов-бонопостановщиков, которые создали пять боновых ордеров. Восемь судов аварийного реагирования с помощью скимеров собрали 882 кубометра нефтеводяной смеси в емкости временного хранения. На протяжении всей операции осуществлялся постоянный мониторинг воздушной среды и контроль за движением условного загрязнения.

На берегу 114 спасателей установили боновые заграждения и с помощью нефтесборного оборудования очистили береговую полосу, собрав 20 кубометров нефтеводяной смеси и 82 т загрязненного грунта. Все работы проводились с строгим соблюдением требований охраны труда и окружающей среды.

Группа экологического контроля произвела отбор проб воды и грунта для оценки качества очистки. Условно загрязненные материалы были переданы на обезвреживание специализированным предприятиям.

КТК ежегодно проводит не менее 10 крупных учений по ликвидации разливов нефти и тушению пожаров. В 2024 году было проведено более 20 плановых тренировок по всему маршруту нефтепровода Тенгиз-Новороссийск. Регулярные учения позволяют поддерживать высокую готовность персонала к реагированию на нештатные ситуации.