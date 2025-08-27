В районе Западного обхода Краснодара 1 сентября откроются три школы

В районе Западного обхода Краснодара завершено строительство трех новых школ. Учебные заведения, рассчитанные в общей сложности более чем на 4,7 тыс. мест, примут первых учеников уже 1 сентября, сообщает пресс-служба федерального девелопера Dogma.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Школы под номерами 76Ф, 16Ф и 63Ф расположены в микрорайонах «Парк Победы», «Самолет» и Dogma Park. В зданиях оборудованы кабинеты робототехники, лаборатории 3D-моделирования и голографические классы. Также предусмотрены актовые залы, спортивные и тренажерные помещения, студии хореографии, кабинеты музыки и изобразительного искусства, а также школьные музеи.

На территории учреждений обустроены футбольные поля с искусственным газоном, площадки для занятий спортом и отдыха, озелененные зоны. В департаменте образования города отметили, что с 1 сентября в Краснодаре начнут работу пять новых школ, три из которых построены Dogma.

Вячеслав Рыжков