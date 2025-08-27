Уровень инфицированности скота лейкозом на Кубани снизился до 0,4%

За последние восемь лет общий уровень инфицированности скота лейкозом в Краснодарском крае снизился с 14,8 до 0,4%. Об этом сообщил председатель регионального Заксобрания Юрий Бурлачко. По его словам, борьба с лейкозом — отдельная тема, которую держит на контроле профильный комитет ЗСК.

Фото: Telegram-канал Юрия Бурлачко

Спикер краевого парламента считает, что ветеринарию можно выделить в отдельное направление АПК, поскольку от деятельности специализированной службы во многом зависит сохранение результатов труда животноводов, а также безопасность и качество производимой ими продукции.

«Ветеринария защищает людей от общих для животных и человека заболеваний, выявляет очаги опасных инфекций, применяя современные методы и подходы, выполняет ряд значимых исследований. Все это, в конечном счете, работает и на репутацию региона в целом. Ведь в высокий сезон, когда к нам приезжают миллионы гостей, за ввозимым в субъект продовольствием животного происхождения нужен действительно тотальный контроль»,— написал господин Бурлачко в своем telegram-канале в преддверии традиционно отмечаемого в России 31 августа Дня ветеринарного работника.

Он отмечает, что в текущем году депутаты Законодательного собрания Краснодарского края привели в соответствие с федеральным законодательством краевую нормативную базу в части организации проведения ветеринарно-санитарной экспертизы животноводческой продукции. Речь идет об экспертизе, которую осуществляют в целях определения пригодности продукции животноводства к использованию для пищевых и кормовых целей или в качестве сырья в различных производствах, а также пригодности продукции растительного происхождения непромышленного изготовления, реализуемой на продовольственных рынках и ярмарках.

«То, что нам удалось сохранить на региональном уровне свою ветслужбу, стало серьезным подспорьем при решении вопросов, связанных с дальнейшим развитием кубанского агропрома»,— резюмировал господин Бурлачко.

Василий Хитрых