Кинокомпании на Кубани за 5 лет получили более 200 млн рублей субсидий

В Краснодарском крае за пять лет 29 кинокомпаний, выпустившие 60 фильмов, получили более 200 млн руб. субсидий. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На съемки в Краснодарском крае кинокомпании потратили более 1,2 млрд руб. Региональная комиссия оказывает поддержку — от организации перекрытий дорог до помощи в подборе локаций. С 2020 года в рамках реализации кинопроектов, получивших рибейты, привлечено 640 краевых контрагентов.

В 2025 году семь кинокомпаний получили 50 млн руб. субсидий за 10 фильмов, произведенных на территории Кубани. Всего с начала года в крае сняли более 30 кинокартин, в том числе комедию «Знахарь», пятый сезон сериала «Орлинская», фильм «В лето сбежим», «Виноград», а также российско-иранский проект «Алмаз. Сердце Персии» и другие. Наиболее популярными для съемок городами являются Сочи, Новороссийск и Геленджик. К ним добавились и виноградники в Крымском районе.

По данным администрации, спрос на съемки в Краснодарском крае продолжает расти. За пять лет в регионе сняли свыше 230 фильмов и проектов.

За один фильм кинокомпания может получить до 12 млн руб. С 2023 года также действует новый вид микрозайма «Кино», предназначенный специально для бизнеса в этой сфере. Предпринимателям могут предоставить до 5 млрд руб. по льготной процентной ставке 3% годовых на срок до трех лет. Средства можно направить на приобретение необходимого оборудования и услуг.

Алина Зорина