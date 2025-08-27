В Ростовской области цены в ресторанах и парикмахерских выросли на 14% и 22%

За год цены на продукцию кафе и ресторанов Ростовской области выросли на 14,7%. Это связано с возросшими расходами на содержание помещений и зарплаты работникам. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка России.

В 2025 году продолжили расти и цены на парикмахерские услуги по тем же причинам, что и в кафе и ресторанах: салоны красоты переложили в стоимость выросшие расходы на аренду помещений и зарплаты сотрудникам. За год женская стрижка подорожала на 18%, мужская — на 19,1%, а маникюр — на 22,7%.

В целом же в регионе годовой темп прироста цен на услуги в июле 2025 года сократился до 10,5% в сравнении с 10,5% месяцем ранее.

В тоже время укрепление рубля и рост банковских ставок привели к тому, что в Ростовской области шестой месяц подряд дешевеют средства связи и пятый — телевизоры. Кроме этого, в июле 2025 года заметно снизились цены на инструменты и оборудование.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июле сократился до 3,74% после 4,43% в июне. В целом в июле 2025 года, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», годовая инфляция в Ростовской области сократилась до 8,9% после 9,6% в июне.

Наталья Белоштейн