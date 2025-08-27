В Ростовской области подешевели телевизоры, телефоны и сотовая связь

Укрепление рубля и рост банковских ставок привели к тому, что в Ростовской области шестой месяц подряд дешевеют средства связи и пятый — телевизоры. Кроме этого, в июле 2025 года заметно снизились цены на инструменты и оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка России.

В июле 2025 года стоимость смартфонов снизилась на 2,8%, а телевизоров — почти на 8% в равнении с июнем. При этом, в регионе на почти на 1,7% подорожали бытовая техника и электроника.

В отчетный период в Ростовской области снизилась и абонентская плата за сотовую связь. Высокая конкуренция заставили телекоммуникационные компании пересмотреть и скорректировать стоимости отдельных пакетов на услуги сотовой связи. Однако по накопительным итогам, за год телекоммуникационные услуги подорожали в области на 6,1%.

В целом годовой темп прироста цен на непродовольственные товары сократился до 3,7% после 4,4% в июне. А годовая инфляция, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», сократилась до 8,9% в сравнении с июнем (9,6%). Это меньше значения по Южному федеральному округу (9,02%), но выше, чем по России в целом (8,8%)

Наталья Белоштейн