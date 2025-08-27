Водовод от Геленджика до Кабардинки планируют построить за 8,7 млрд рублей

На строительство водовода от села Кабардинка до резервуара чистой воды на улице Новороссийской в Геленджике предусмотрено 8,7 млрд руб. В настоящее время подрядные организации ведут работы по разработке траншей и котлованов, а также сварке труб, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В соответствии с контрактом, завершение всех работ запланировано на ноябрь 2026 года. Участок возводят в двухтрубном исполнении, что минимизирует риски, связанные с аварийными ситуациями.

По словам губернатора Кондратьева, ежегодно на курорте отдыхают более 4 млн туристов. В период пиковых нагрузок в засушливые месяцы это вынуждает вводить ограничения подачи воды. Новые сети протяженностью более 18 километров соединят Геленджик с Троицким магистральным водоводом и позволят решить проблему — обеспечить город бесперебойным водоснабжением.

Компания «КВГ» управляет системами водоснабжения и водоотведения Геленджика по концессионному соглашению с 2019 года и обслуживает 12 населенных пунктов. За это время было заменено и построено 34 км сетей, проведена реконструкция 35 скважин. В результате объем потерь воды удалось снизить с 56% до 39%.