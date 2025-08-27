Парламент Крыма предложил запретить прослушивание песен иноагентов на улице

В Госсовете Республики Крым рекомендовали муниципалитетам ввести запрет на воспроизведение на открытых площадках произведений, созданных иноагентами. Об этом сообщил глава парламента региона Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Аналогичные ограничения предлагается распространить и на творчество граждан недружественных государств. Уличным артистам советуют отказывать в согласовании выступлений, если в репертуаре присутствуют такие композиции.

Господин Константинов отметил, что в ближайшее время парламент вынесет инициативу на рассмотрение Совета муниципальных образований. Он подчеркнул необходимость «очистить культурное пространство от предателей» и поддержать артистов, которые, по его словам, «остались со своей страной».

Ранее депутаты также подготовили обращение в Госдуму с предложением установить аналогичный запрет на федеральном уровне.

Анна Гречко