На создание водовода от Геленджика до Кабардинки направят 8,7 млрд рублей

На создание магистрального водовода от Геленджика до села Кабардинка в Краснодарском крае направят 8,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сейчас специалисты занимаются разработкой траншей и котлованов, а также сваркой труб. Подрядчик должен завершить работы до ноября 2026 года. По словам замглавы Краснодарского края Евгения Пергуна, участок выполняют в двухтрубном исполнении, что позволит минимизировать риски, связанные с аварийными ситуациями.

Новые сети протяженностью более 18 км соединят Геленджик с Троицким магистральным водопроводом. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что строительство не нанесет ущерба водоснабжению Новороссийска, так как источники покроют потребности жителей обоих городов.

«Современный Геленджик имеет все возможности стать курортом мирового уровня. Но очень важное значение в его развитии играет вопрос водоснабжения и обеспечения жителей и отдыхающих питьевой водой. В период пиковых нагрузок в засушливые месяцы в городе приходится ограничивать подачу воды»,— заявил глава Краснодарского края.

В январе 2023 года началось строительство участка Троицкого водопровода, который должен связать Новороссийск и Кабардинку. Первоначально планировалось завершить проект к концу 2024 года. Однако сроки перенесли на конец 2025 года. Последнюю часть — водовод от Кабардинки до резервуаров в Геленджике — планируют сдать не позднее ноября 2026 года.

Алина Зорина