Врио курского замгубернатора задержали по делу о хищении 1 млрд рублей

Правоохранители задержали врио вице-губернатора Курской области Владимира Базарова по делу с предварительным ущербом в 1 млрд руб. Речь идет о возможном хищении бюджетных средств, направленных на строительство оборонительных сооружений в приграничных муниципалитетах Белгородской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Уголовное дело расследует следственный департамент МВД. Для следственных действий господина Базарова планируют этапировать в Москву. Там же ему хотят избрать меру пресечения.

По данным информагентства, хищения были совершены, когда Владимир Базаров курировал в белгородском правительстве строительный блок как вице-губернатор. В рамках этого же дела с начала лета были арестованы замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его сообщник Вячеслав Автономов, а также трое близких чиновнику предпринимателей — Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.

О задержании Владимира Базарова на сегодняшнем оперативном совещании сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он заявил, что это связано с предыдущим местом работы его заместителя и что дело касается строительства фортификаций.

Владимир Базаров работал в правительстве Белгородской области с осени 2020 года. В феврале 2025-го перешел в Курскую область. В обоих регионах курировал строительный блок.

Об уголовном деле о хищениях при строительстве белгородской линии обороны — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова