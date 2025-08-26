Врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова этапировали в Москву

Прошедшей ночью врио вице-губернатора Курской области Владимира Базарова этапировали в Москву, где с ним продолжают следственные действия. Как сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранителей, 27 августа следствие может обратиться в суд с ходатайством об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

Владимир Базаров (в центре)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Владимир Базаров (в центре)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О задержании господина Базарова утром 25 августа сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он уточнил, что дело связано с предыдущим местом работы подчиненного и касается строительства оборонительных сооружений.

Позже информацию о задержании господина Базарова подтвердили и в МВД. С февраля этого года полиция расследует обстоятельства хищений бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Белгородской области. По версии следствия, экс-начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Лариса Стрелецкая и Андрей Решетько, а также бывший замминистра строительства Белгородской области Владимир Губарев совершили особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Правоохранители вменяют им хищение 251 млн руб. путем завышения стоимости и занижения технических характеристик противотанковых тетраэдров, известных как «зубы дракона». Фигуранты в июле этого года были арестованы Мещанским райсудом Москвы.

Согласно материалам дела, указания о закупке и согласовании с Минобороны РФ тетраэдров с гранями, не соответствующими техническому заданию, якобы поступали от Владимира Базарова, который ранее занимал должность заместителя губернатора — начальника департамента строительства Белгородской области и лично курировал строительство фортификационных сооружений и соответствующие закупки. В ходе расследования следователи МВД получили информацию, в связи с которой завели на господина Базарова и ряда бывших белгородских чиновников уголовные дела по четырем эпизодам получения особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

По данным ТАСС, в рамках этого же дела с начала лета были арестованы вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его сообщник Вячеслав Автономов, а также трое близких чиновнику предпринимателей — Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.

Алина Морозова