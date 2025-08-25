По делу об оборонительных сооружениях задержан курский врио замгубернатора

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров задержан правоохранительными органами, сообщил на заседании регионального правительства врио губернатора Александр Хинштейн.

Владимир Базаров

Фото: Правительство Севастополя

По словам господина Хинштейна, задержание связано с «обстоятельствами на предыдущем месте работы» Владимира Базарова, который до февраля этого года работал заместителем губернатора Белгородской области и курировал там строительный блок.

«Не сомневаюсь в том, что следствие объективно во всем разберется, и закон будет соблюден. Никаких оценок давать не готов, тем более что речь идет о ситуации в другом регионе. Но тем не менее, это знак того, что нужно четко соблюдать требования закона, и никакие прежние заслуги не могут являться основанием для индульгенции»,— отметил Александр Хинштейн.

UPD. По предварительным данным, дело касается строительства оборонительных сооружений, сообщил врио губернатора в своем Telegram-канале

