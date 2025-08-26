Обвинения главе кубанского отделения ДОСААФ связаны с земельными махинациями

Уголовное дело в отношении председателя краснодарского отделения ДОСААФ Бориса Левитского связано с изменением категории земельного участка в бухте Инал, предназначенного для пансионата «Кубаньгазпром». Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает агентство, участок площадью 43,5 тыс. кв. м был переведен из категории земель особо охраняемых территорий в земли населенных пунктов. В 2015 году права арендатора перешли от «Газпром добыча Краснодар» к Борису Левитскому, а в июне 2023 года — к другому арендатору с той же фамилией.

Следствие полагает, что действия фигуранта Левитского содержат признаки злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия. Он был задержан в Краснодарском крае и этапирован в Москву, где находится в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ, предусматривающей до десяти лет лишения свободы.

Борис Левитский возглавляет региональное отделение ДОСААФ с 2017 года. До этого он занимал руководящие должности в структурах «Газпрома» и с 2012 по 2022 год был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края.

Вячеслав Рыжков