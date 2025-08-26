Злоупотребление потребовало ареста

Как стало известно «Ъ», председатель регионального отделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Краснодарского края Борис Левитский находится в Москве под стражей по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Претензии правоохранительных органов к господину Левитскому могут быть связаны с приобретением им пансионата в Туапсинском районе в период его работы в должности заместителя гендиректора ООО «Газпром добыча Краснодар».

Фото: ДОСААФ

Фото: ДОСААФ

В Хамовнический суд Москвы поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Бориса Левитского по обвинению в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Дата слушания не назначена, сведения опубликованы на сайте суда. Борис Левитский с 2020 года является председателем краснодарского регионального отделения ДОСААФ, ранее работал в структурах «Газпрома» в Сочи и Краснодаре — в частности, с 2005 по 2016 год был заместителем генерального директора ООО «Газпром добыча Краснодар».

Официальной информации о сути предъявленных господину Левитскому обвинений не сообщается. По данным источников, уголовное дело было возбуждено три недели назад, тогда же Борис Левитский был задержан в Краснодаре и доставлен в Москву.

По неофициальным данным, в поле зрения правоохранительных органов могли попасть сделки с имуществом пансионата «Кубаньгазпром» в поселке Инал Туапсинского района.

Изначально здравница принадлежала компании «Газпром добыча Краснодар», с 2023 года и до настоящего времени собственником объекта является Евгений Левитский, а до него был Борис Левитский. Сделки с участием Бориса Левитского происходили в 2015 году, он приобрел у ООО «Газпром добыча Краснодар» в собственность объекты недвижимости пансионата, а также право аренды участка площадью 4,3 га. Тогда же категория участка была изменена с «земли особо охраняемых территорий» на «земли населенных пунктов».

В базе судов общей юрисдикции и арбитражных судов есть данные нескольких процессов с участием Бориса Левитского в связи с использованием имущества пансионата «Кубаньгазпром». Прямых указаний на незаконность сделок в судебных актах нет, но обращает на себя внимание, в частности, то обстоятельство, что право аренды участка господину Левитскому пришлось регистрировать через суд.

Росреестр отказал в оформлении сделки перенайма, ссылаясь на то, что в представленных на регистрацию документах не было указано, являлась ли сделка безвозмездной или возмездной и какова стоимость права аренды. По мнению регистрирующего органа, при отсутствии сведений о цене приобретаемого актива сделка не может быть признана законной. Туапсинский райсуд по заявлению Бориса Левитского обязал Росреестр зарегистрировать сделку, ООО «Газпром добыча Краснодар» и департамент имущественных отношений Краснодарского края в ходе процесса поддерживали требования топ-менеджера структуры «Газпрома».

Анна Перова, Краснодар