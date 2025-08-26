В Новороссийске листовки с рекламой наркотиков распространяли с многоэтажки

В Новороссийске зафиксирован факт массового распространения листовок с рекламой наркотиков. Неизвестные лица разбрасывали их с многоэтажного дома в районе Анапского шоссе. Об этом свообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На листовках содержалась ссылка на сайт для незаконного приобретения различных наркосодержащих веществ. Факт правонарушения зарегистрирован, информация направлена в компетентные органы для блокировки каналов распространения.