С начала года продажи товаров для туризма в Сочи выросли в 2,2 раза

В августе 2025 года в Сочи зафиксировали рост продаж товаров для туризма и отдыха на природе — в 2,2 раза с начала года. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Согласно аналитике маркетплейса, наибольший рост в крае показала подкатегория «Туризм и отдых на природе» — продажи увеличились на 69% по сравнению с началом года. Спрос на товары для тенниса и бадминтона вырос на 34%, для роликов и скейтбордов — на 15%. В сегменте «Для дома и дачи» сильнее всего прибавила бытовая техника, продажи которой увеличились на 15%.

Средняя стоимость товаров для дома и дачи в регионе за этот период снизилась на 4%.

В Сочи динамика оказалась заметно выше: спрос на туристические товары увеличился в 2,2 раза, продажи товаров для тенниса и бадминтона выросли на 68%, а инвентарь для игр с мячом — на 26%. В категории «Для дома и дачи» лидером роста стала бытовая техника (+26%).

Цены в Сочи также изменялись разнонаправленно: бытовая техника подешевела на 21%, а мебель прибавила в цене 3%.

«Ъ-Сочи» писал, что в июле 2025 года на курорте ремонт часов стал лидером по спросу, увеличившись на 41% по сравнению с июнем, при средней стоимости 500 руб. На втором месте оказался ремонт холодильников и морозильников с ростом 38%, а тройку лидеров замыкают услуги рекламы и маркетинга с увеличением на 35%.

Мария Удовик