В июле бытовые услуги показали наибольший рост спроса в Сочи

В Сочи в июле 2025 года максимальный рост спроса среди всех услуг показал ремонт часов — 41% по сравнению с июнем, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито Услуги». Средняя стоимость работы — 500 руб.

На втором месте оказался ремонт холодильников и морозильных камер с ростом 38% и той же средней ценой в 500 руб. Тройку лидеров замыкают услуги рекламы, PR и маркетинга — рост составил 35% при средней стоимости 4,9 тыс. руб.

Электромонтажные работы показали аналогичную динамику в 35% со средним чеком 946 руб. Пятое место занимает химчистка и стирка с увеличением спроса на 34% и средней ценой 336 руб.

Положительная тенденция затронула и другие направления. В сфере ремонта и отделки столярные работы подорожали в среднем до 1,7 тыс. руб. при росте интереса на 23%. Сантехнические услуги прибавили 13% со средней стоимостью 741 руб.

Строительные услуги по отделке деревянных домов, бань и саун выросли на 21% до средней цены 4,9 тыс. руб.

В техническом обслуживании спрос на ремонт посудомоечных машин увеличился на 24% при средней стоимости 500 руб. Услуги по стиральным и сушильным машинам подорожали на 11% до того же уровня цен.

Компьютерная помощь по игровым приставкам показала рост 19% со средним чеком 500 руб.

Индустрия красоты также продемонстрировала позитивную динамику. Услуги по ресницам и бровям выросли на 15% при средней стоимости 1 тыс. руб.

Клининговые услуги показали умеренный рост: генеральная уборка подорожала на 12% до 1,5 тыс. руб., чистка ковров — на 10% до 449 руб.

IT-сфера прибавила 10% в программировании и настройке CRM-систем со средней ценой 2 тыс. руб.

Мария Удовик