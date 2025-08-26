РЖД запустили дополнительный поезд между Санкт-Петербургом и Адлером

Российские железные дороги назначили дополнительный состав между Санкт-Петербургом и Имеретинским курортом на сентябрь, а также продлили ежедневные рейсы до Новороссийска из-за высокого спроса на поездки на юг в бархатный сезон. Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Поезд номер 481/482 будет курсировать через день с купейными и плацкартными вагонами. Отправление из северной столицы запланировано с 6 по 26 сентября в 23:30, за исключением 20 и 22 числа. Обратные рейсы со станции Имеретинский курорт пойдут с 10 по 30 сентября в 01:04, кроме 24 и 26 сентября.

По маршруту состав будет останавливаться для посадки и высадки пассажиров в Туле, Ельце, Воронеже, Ростове-на-Дону, Сочи и других населенных пунктах.

Из-за сохраняющегося после августа высокого спроса на поездки до Новороссийска железнодорожники продлили ежедневное курсирование двух маршрутов. Поезд 234/233 сообщением Новороссийск — Москва будет ходить до конца сентября, а состав 122/121 по направлению Новороссийск — Санкт-Петербург — до середины октября.

«Ъ-Сочи» писал, что пригородные поезда «Ласточка» перевезли около 9 млн пассажиров в Сочи за первое полугодие 2025 года, что было обсуждено на совещании в администрации курорта. Участники встречи также рассмотрели вопросы повышения качества обслуживания пассажиров и развития цифровых платформ, включая внедрение аудиогидов для туристов.

Мария Удовик