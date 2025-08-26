Пассажиропоток «Ласточек» в Сочи достиг 9 млн человек

Пригородные поезда «Ласточка» перевезли около 9 млн пассажиров в Сочи за первое полугодие 2025 года. Данные озвучили на совещании в администрации курорта под председательством заместителя главы города Сергея Сомко, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

В обсуждении приняли участие представители профильных структур мэрии, компании-перевозчика, средств размещения и горноклиматических курортов.

Совещание было посвящено вопросам взаимодействия с перевозчиками и реализации совместной политики по повышению качества обслуживания пассажиров. Также участники рассмотрели формирование тематических туров и разработку новых предложений для внутренних туристов.

Особое внимание уделили развитию цифровых платформ. На подвижном составе «Кубань Экспресс-Пригород» внедрили два аудиогида. Пассажиры через специальное приложение на смартфоне могут больше узнать о курорте. Планируется масштабирование проекта.

В Сочи развитие туризма, который является важным направлением, требует комплексного подхода. Заместитель главы Сочи Сергей Сомко отметил, что главная задача — обеспечить комфорт и безопасность гостей, а также высокий уровень услуг.

На курорте курсирует 41 пара электропоездов «Ласточка». В пиковые часы пригородным железнодорожным транспортом пользуются около 100 тыс. человек в день.

«Ъ-Сочи» писал, что санатории курорта в августе достигли максимальной загрузки в 100%. Средняя заполненность всех коллективных средств размещения составила около 90%.

