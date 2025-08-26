Кассация отменила решения по делу об избиении посетителей кафе «Клим» в Анапе

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решения нижестоящих инстанций о прекращении уголовного преследования троих фигурантов дела об избиении посетителей кафе «Клим» в Анапе и направил материалы прокурору для дальнейшего рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь на 3 сентября 2024 года конфликт у заведения начался после отказа девушки познакомиться с двумя приезжими. Впоследствии они совместно избили молодых людей, вставших на ее защиту. Один из фигурантов, охранник соседнего кафе, также участвовал в потасовке. Потерпевшие получили телесные повреждения.

Мировой судья, а затем Анапский городской суд сочли возможным прекратить дело, учитывая признание вины, примирение сторон и возмещение ущерба. Однако прокуратура настаивала на иной квалификации действий обвиняемых, полагая, что речь идет о хулиганстве, совершенном группой лиц, за которое предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы и которое не может быть прекращено по соглашению сторон.

Кассационная инстанция признала доводы прокурора обоснованными и вернула дело в прокуратуру для устранения препятствий к его рассмотрению по существу.

Вячеслав Рыжков