Лесной пожар под Анапой ликвидировали

Лесной пожар в районе села Варваровка под Анапой ликвидирован, сообщили в краевом лесопожарном центре. Возгорание было зафиксировано днем 25 августа, первоначальная площадь составила 1,5 га, позднее огонь распространился до 11,2 га.

К 12:20 26 августа пожар удалось локализовать, а в 13:45 — полностью потушить.

В ведомстве напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности при обращении с огнем в лесу и на прилегающих территориях, включая разведение костров и выжигание сухой растительности, влечет ответственность в соответствии с законодательством.

Вячеслав Рыжков