Гендиректор ХК «Сочи» обжалует четырехлетнюю дисквалификацию за допинг

Генеральный директор хоккейного клуба «Сочи» Игорь Григоренко намерен обжаловать четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Алексей Морозов, пишет «Ъ».

Игоря Григоренко отстранили от профессионального спорта на четыре года. Это решение было принято на основе данных Московской антидопинговой лаборатории. В марте господин Григоренко получил уведомление от Федерации хоккея России о положительной пробе, которая была зафиксирована в 2015 году.

Господин Григоренко начал работать главным тренером клуба «Сочи» 1 июля, а до этого был советником гендиректора тольяттинской «Лады». В своей игровой карьере он выиграл Кубок Гагарина в составе уфимского «Салавата Юлаева» в 2011 году и также играл за магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА.

Алексей Морозов сообщил, что как только они получили уведомление от РУСАДА, он связался с господином Григоренко, который объяснил ситуацию. Морозов добавил, что они были вынуждены отстранить его и обязаны следовать закону РУСАДА. Игорь Григоренко не согласен с этим решением и планирует обращаться в инстанции.