Гендиректор ХК «Сочи» Игорь Григоренко обжалует дисквалификацию за допинг

Генеральный директор клуба «Сочи», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Игорь Григоренко подаст апелляцию на решение Международной федерации хоккея (IIHF) о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Игорь Григоренко в 2016 году

Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ Игорь Григоренко в 2016 году

Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ

«Что касается Игоря Григоренко, как только мы получили уведомление от РУСАДА, я связался с ним, он мне все объяснил. Мы вынуждены были отстранить его, мы обязаны подчиняться закону РУСАДА. Он не согласен с решением, будет обращаться в инстанции», — заявил господин Морозов (цитата по «РИА Новости»).

22 августа газета «Советский спорт» сообщила, что господин Григоренко на четыре года отстранен от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом. По информации источника, решение было вынесено на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). В марте Григоренко, завершивший карьеру в 2018 году, получил уведомление от Федерации хоккея России (ФХР) о положительной пробе в базе LIMS. Нарушение датировано 2015 годом.

Игорь Григоренко был назначен генеральным директором «Сочи» 1 июля, ранее занимал должность советника генерального директора тольяттинской «Лады». В 2011 году в составе уфимского «Салавата Юлаева» он стал обладателем Кубка Гагарина. Также в КХЛ Григоренко выступал за магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА.

Таисия Орлова