Банкам дадут 30 дней на возвращение денег жертвам мошенников

Банки и операторов связи обяжут в течение 30 дней возместить клиенту ущерб от мошеннических действий, если они не приняли меры по предотвращению хищения. Такая инициатива содержится в подготовленном Минцифры втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Оператор по переводу денежных средств будет обязан проверять наличие признаков несанкционированных операций. После этого нужно будет запросить дополнительные сведения из базы ГИС «Антифрод». Оператор сможет временно блокировать электронные платежи клиентам-физлицам, чьи телефоны замечены в подозрительных операциях или подверглись воздействию вредоносного ПО.

Если оператор даже после получения сведений о незаконных действиях провел операцию, то он обязан возместить клиенту потерянные средства. Срок возмещения — не более 30 дней после подачи заявления клиентом. При этом обязательно будет предоставить документ, подтверждающий возбуждение уголовного дела в отношении злоумышленников. В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Минфин также предложил блокировать фишинговые сайты без суда. О готовящемся пакете мер вчера рассказал президенту Владимиру Путину вице-премьер—руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

