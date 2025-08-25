Путин обсудил с Григоренко работу портала госуслуг и борьбу с мошенниками

Президент Владимир Путин встретился с вице-премьером, главой аппарата правительства Дмитрием Григоренко. Они обсудили развитие портала «Госуслуги», а также борьбу с телефонными и интернет-мошенниками.

Господин Григоренко рассказал, что «Госуслугами» ежедневно пользуется 14 млн человек, а в МФЦ ходят в день около 540–550 тыс. человек. Сейчас ведется работа по переводу оказываемых госуслуг в «жизненные ситуации». Сейчас их на портале 35, в том числе утрата документов, переезд в другой регион, перепланировка помещений, многодетная семья.

Кроме того, через «Госуслуги» 15 млн россиян установили самозапрет на оформление кредитов. Сейчас правительство разрабатывает уже второй пакет мер по защите граждан от мошенников, уточнил господин Григоренко. Одна из предлагаемых мер — самозапрет на международные звонки. Вице-премьер утверждает, что большинству не звонят по личным ли рабочим делам, а мошенники.

Также ведется работа над ужесточением ответственности в случае применения при мошенничестве искусственного интеллекта. «Начинают появляться мошеннические схемы с использованием искусственного интеллекта, когда подделывают голос, подделывают изображение. Это, конечно, отягчающее обстоятельство»,— отметил Дмитрий Григоренко (цитата по пресс-службе Кремля).

“Ъ” ознакомился с новой версией второго пакета антифрод-поправок. Согласно поправкам, запрет на телефонные вызовы из-за границы не будет распространяться на белорусские номера, а в УК появится новая статья о компьютерном вымогательстве.

Подробности — в материале «Ъ» «С мошенниками разговор короткий».