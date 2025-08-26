Минфин предложил блокировать фишинговые сайты без суда

Минцифры России предлагает в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством ввести механизм внесудебной блокировки фишинговых сайтов. Такую же меру предлагают применять для «ресурсов, распространяющих вредоносное ПО» или предлагающих купить несертифицированные средства связи.

В новый пакет предложений по борьбе с кибермошенниками вошло более 20 мер. Первый пакет подписан президентом в апреле.

Фишинговый сайт — поддельная веб-страница, которую создают мошенники для получения паролей и номеров банковских карт. В 2024 году Роскомнадзор заблокировал 44,5 тыс. таких страниц. С июня 2025-го в России в тестовом режиме действует проект по блокировке фишинговых сайтов, которые имитируют ресурсы госорганов.