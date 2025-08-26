Операторов связи обяжут передавать номера мошенников в ГИС «Антифрод»

Российских операторов связи обяжут передавать сведения об абонентских номерах, с которых и на которые совершались мошеннические вызовы, в государственную информационную систему (ГИС) «Антифрод». Об этом сообщил аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Как уточнили «РИА Новостям» в пресс-службе, требование к операторам входит в новый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Согласно предложению, операторов также обяжут приостанавливать трафик по номерам, которые будут включены в «Антифрод».

Ранее Минцифры опубликовало второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. В него вошли более 20 предложений. Первый пакет был подписан президентом 1 апреля.

