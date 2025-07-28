С мошенниками разговор короткий

Согласно поправкам в антимошенническому закону, запрет на телефонные вызовы из-за границы не будет распространяться на белорусские номера, а в УК появится новая статья о компьютерном вымогательстве. Кроме того, количество банковских карт на одного гражданина предлагается ограничить десятью вместо двадцати.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с новой версией второго пакета антифрод-поправок (документ сейчас проходит межведомственное согласование). Ранее “Ъ” сообщал, что правительство разрабатывает новый пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, в который войдут около 30 новых инициатив. Например, предполагается введение административной и уголовной ответственности операторов связи и физлиц за нарушения правил продажи сим-карт, а также обязательная передача записей разговоров, содержащих «признаки совершения противоправных действий», в единую систему противодействия мошенничеству (см. “Ъ” от 8 июня).

Если предыдущая версия проекта содержала запрет на телефонные вызовы из-за границы по умолчанию, то новая предполагает исключение для белорусских номеров. Кроме того, из обновленной версии документа исключено положение о том, что оператор будет обязан предупредить абонента о прекращении оказания услуг и предоставить ему инструкцию о том, как исключить его номер из системы, если номер был заподозрен в мошенничестве.

В новой версии также предлагается ввести в УК новую статью 163.1 «Вымогательство в сфере информационно-телекоммуникационных технологий», максимальная ответственность по которой достигает лишения свободы на срок до 15 лет.

При этом вымогательством в таком случае является действие, которое «сопряжено с вводом, уничтожением, блокированием, модификацией компьютерной информации либо умышленным воздействием» на IT-системы и (или) информационно-телекоммуникационные сети, «в том числе с использованием искусственного интеллекта».

В документе также появилось положение о том, что оператор по переводу денежных средств не вправе предоставлять более пяти платежных карт одному клиенту, а всего граждане не могут иметь более десяти банковских карт (ранее обсуждался лимит в двадцать).

27,5 миллиарда рублей похитили мошенники со счетов россиян в 2024 году, по данным ЦБ РФ.

В Минцифры заявили, что законопроект еще находится на межведомственном согласовании и может меняться. В настоящее время второй пакет мер по борьбе с мошенниками обсуждается с заинтересованными ведомствами и отраслью. «Законопроект еще не поступал на площадку аппарата правительства, в связи с этим преждевременно говорить о конкретных мерах»,— добавили в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко. В «МегаФоне» и Т2 отказались от комментариев. В «Вымпелкоме», МТС, ВТБ, «Сбере», Ассоциации банков России, Ассоциации российских банков не ответили на запрос “Ъ”.

Мера по исключению звонков из Белоруссии из автоматической блокировки зарубежных звонков может быть связана «союзническим» положением республики, предполагает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его оценке, доля голосовых вызовов из Белоруссии в общей массе вызовов из-за рубежа составляет несколько процентов: «Основная доля звонков сейчас идет через мессенджеры, при этом и в общей доле мошеннических вызовов доля белорусских номеров минимальна».

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом проработки инициативы, говорит, что сейчас обсуждается не введение автоматического запрета на звонки из-за границы, а самозапрет для граждан на такие вызовы.

При этом запрет на вызовы из-за рубежа может привести к дальнейшему ускорению перехода мошеннического трафика в мессенджеры, считает собеседник “Ъ”, близкий к одному из операторов связи. По его словам, также пока непонятно, как будет работать исключение ошибочно заблокированного как мошеннического номера абонента: «Возможно, придется обращаться в салоны связи, но конкретного механизма пока нет».

Введение новой статьи о вымогательстве в УК вызвало вопросы у специалистов по информационной безопасности. По словам представителя ИБ-компании F6, вымогательство с использованием вредоносного ПО по УК уже является тяжким преступлением и квалифицируется по ч. 2 или 3 ст. 163 УК. Источник “Ъ” на ИБ-рынке добавляет, что на практике проблемой при раскрытии таких преступлений оказывается не отсутствие правовых рамок, а нехватка доказательств вины конкретных лиц.

Алексей Жабин, Филипп Крупанин, Юлия Пославская