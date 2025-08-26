Аэропорт Сочи работает штатно на фоне ограничений в других регионах

Аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани. По словам представителей аэропорта, рейсы выполняются стабильно, возможны лишь незначительные сдвиги в расписании из-за позднего прибытия самолетов. Авиакомпании, как уточнили в пресс-службе, заранее информируют пассажиров об изменениях.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В ночь на 26 августа ряд российских аэропортов временно приостанавливал работу в связи с угрозой атак беспилотников. Под ограничения попали Пулково, Нижний Новгород («Стригино»), Псков и Казань. Спустя несколько часов полеты были восстановлены в Пулково и Пскове, в Нижнекамске («Бегишево») — к 07:50, в Казани работа возобновлялась прерывисто и полностью восстановилась около 06:53. Аналогичные ограничения действовали в Волгограде с вечера 25 августа до утра 26 августа.

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила о корректировке расписания ряда рейсов. Перевозчик сообщил, что часть из них перенаправлялась, отменялась либо выполнялась на более вместительных воздушных судах. Пассажирам отмененных рейсов предложили перебронировать билеты или вернуть их стоимость.

Вячеслав Рыжков