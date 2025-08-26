Аэропорт Сочи работает штатно на фоне ограничений в других регионах
Аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани. По словам представителей аэропорта, рейсы выполняются стабильно, возможны лишь незначительные сдвиги в расписании из-за позднего прибытия самолетов. Авиакомпании, как уточнили в пресс-службе, заранее информируют пассажиров об изменениях.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
В ночь на 26 августа ряд российских аэропортов временно приостанавливал работу в связи с угрозой атак беспилотников. Под ограничения попали Пулково, Нижний Новгород («Стригино»), Псков и Казань. Спустя несколько часов полеты были восстановлены в Пулково и Пскове, в Нижнекамске («Бегишево») — к 07:50, в Казани работа возобновлялась прерывисто и полностью восстановилась около 06:53. Аналогичные ограничения действовали в Волгограде с вечера 25 августа до утра 26 августа.
Авиакомпания «Аэрофлот» заявила о корректировке расписания ряда рейсов. Перевозчик сообщил, что часть из них перенаправлялась, отменялась либо выполнялась на более вместительных воздушных судах. Пассажирам отмененных рейсов предложили перебронировать билеты или вернуть их стоимость.