Аэропорт Сочи работает в штатном режиме на фоне ограничений в других регионах

Аэропорт Сочи продолжает функционировать в обычном режиме: рейсы выполняются стабильно, возможны лишь незначительные корректировки в расписании из-за позднего прибытия воздушных судов, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе воздушной гавани. Представители аэропорта уточнили, что авиакомпании заблаговременно информируют пассажиров об изменениях.

В ночь на 26 августа ряд аэропортов России столкнулся с временными ограничениями приема и вылета рейсов из-за угрозы атак беспилотников. Первыми под ограничения попали Пулково (Санкт-Петербург), Нижний Новгород (аэропорт «Стригино»), Псков и Казань. Спустя несколько часов ограничения были сняты в Пулково и Пскове, в Нижнекамске (Бегишево) — в 07:50, а в Казани они действовали прерывисто, с восстановлением работы около 06:53. Все эти меры связаны с введением режима «беспилотной опасности» в Татарстане и Ленинградской области.

Также временные ограничения вводились в аэропорту Волгограда, где они действовали с 21:50 25 августа до 05:40 26 августа; после этого работа воздушной гавани была восстановлена. Всего в ночь на 26 августа были сбиты 43 украинских дрона над различными регионами России.

Из-за вводимых ограничений «Аэрофлот» сообщил о вынужденном изменении расписания некоторых рейсов. Перевозчик перенаправляет рейсы, отменяя их или выполняя на более крупных самолетах.

Компания добавила, что пассажирам отмененных рейсов предлагается перебронировать билеты на ближайшие доступные рейсы или оформить возврат стоимости билетов.

«Ъ-Сочи» писал, что в начале августа на курорте действовали ограничения на прием и отправку воздушных судов из-за угрозы атаки беспилотников. Утром 9 августа задержали 85 рейсов.

Мария Удовик