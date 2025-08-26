На Дону сумма исков за нарушения прав несовершеннолетних достигла 30 млн рублей

В первом полугодии 2025 года в Ростовской области общая сумма исков за нарушения прав несовершеннолетних достигла 30 млн руб., что на 66% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда она составляла около 10 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В январе-июне 2025 года прокурорами выявлено около 20,5 тыс. нарушений в сфере соблюдения прав несовершеннолетних, тогда как в тот же период 2024 года их было около 18,5 тыс. Рост составил 9,7%.

Для устранения этих правонарушений в первом полугодии 2025 года принято порядка 11,5 тыс. мер прокурорского реагирования, что на 16,5% больше, чем годом ранее (9,6 тыс.)

В ведомстве отметили, что больше половины выявленных нарушений — в сфере охраны жизни, здоровья, защиты семьи, материнства, отцовства и детства.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первом полугодии 2025 года в Ростовской области сумма предъявленных исков по актам коррупции составила 336,3 млн. руб., что на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда общий ущерб в этой сфере составлял 40 млн. руб.

За тот же период в регионе на 94,4% выросла сумма предъявленных исков по фактам нарушения экологического законодательства, составив 197 млн. руб.

Наталья Белоштейн