В Ростовской области сумма исков за причинение вреда экологии выросла на 94%

В первом полугодии 2025 года в Ростовской области сумма предъявленных исков по фактам нарушения экологического законодательства составила 197 млн. руб., что на 94,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда общий ущерб в этой сфере составлял 11 млн. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С января по июнь 2025 года в регионе выявлено более 8,2 тыс. нарушений закона в сфере экологии, в прошлом году их было свыше 7 тыс. Рост составил 14,6%.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», одним из фигурантов дел о нарушении экологического законодательства стал владелец незаконного мусорного полигона в Батайске площадью 41 тыс. кв. м. Свалку во время плановой проверки обнаружили сотрудники Росприроднадзора. Экологический ущерб был оценен почти в 2,5 млрд рублей.

Так как владелец участка отказался добровольно возмещать ущерб, сумму причиненного вреда экологии с него взыскали через суд.

Наталья Белоштейн